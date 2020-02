“Se as aulas vão começar no final do mês, ou início do próximo, este é um pormenor que para já não está em cima da mesa porque temos de ter mais dados objetivos para chegarmos a uma conclusão, de facto, que é o ‘timing’ ideal”, afirmou o pediatra que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus.

Em entrevista à agência Lusa, o especialista explicou que continuam a existir razões objetivas para o facto de as escolas ainda não terem reiniciado as aulas, após os feriados do Ano Novo Lunar, e para milhares de crianças continuarem em casa.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O médico e representante dos Serviços de Saúde de Macau apontou que “é difícil” indicar uma data para o reinício das aulas, “porque se está ainda num período crítico”, apesar de algum otimismo junto das autoridades por não se registarem novos casos há 14 dias.

“Nas escolas as pessoas estão completamente aglomeradas em espaços pequenos, o intervalo entre as carteiras é extremamente pequeno”, o que potencia o risco de infeção, precisou o pediatra.

Recentemente, Jorge Sales Marques publicou um artigo numa revista científica nos Estados Unidos no qual concluiu que o facto de as crianças serem menos afetadas pelo coronavírus COVID-19 tem a ver com a estimulação do seu sistema imunológico, através das vacinas e respetivo reforços junto da população até aos 13 anos.

Macau conta atualmente com cinco casos de infeção no território. Dos dez casos identificados desde o início do surto, cinco já receberam alta hospitalar.

Após um encerramento de 15 dias, a partir de quinta-feira os casinos têm 30 dias para reabrir as portas na capital mundial do jogo, sob fortes medidas de prevenção determinadas pelas autoridades de saúde.

As escolas permanecem fechadas, jardins, assim como parques, jardins, espaços desportivos e culturais, bem como estabelecimentos de diversão noturna, enquanto os serviços públicos a garantirem desde segunda-feira serviços mínimos.