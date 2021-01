Quase um terço dos doentes que desenvolveram formas da COVID-19 graves regressaram ao hospital cinco meses depois da recuperação e um em cada oito acaba por morrer, revela uma investigação da Universidade de Leicester e do Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido.

De acordo com o estudo, dos 47.780 doentes que tiveram alta na primeira vaga da pandemia no Reino Unido, 29,4% regressaram ao hospital passados, em média, 140 dias e 12,3% acabaram por morrer.

"As pessoas parecem ir para casa, ser afetadas por efeitos a longo prazo, regressar [ao hospital] e morrer", refere Ramlesh Rhunti, investigador na Universidade de Leicester e um dos autores do estudo, em declarações ao jornal The Telegraph.

"Quase 30% foram readmitidas no hospital, é muita gente. São números muito grandes", adverte.

O plano de vacinação contra a COVID-19 em Portugal começou em 27 de dezembro nos hospitais, abrangendo os profissionais de saúde, e já se estendeu aos lares de idosos. Segundo os últimos dados avançados pelo Ministério da Saúde, já foram administradas 106 mil vacinas em Portugal.

A primeira fase do plano, até final de março, abrange também profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos. Nesta fase, serão igualmente vacinadas, a partir de fevereiro, pessoas de idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A segunda fase arranca a partir de abril e inclui pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e pessoas entre os 50 e os 64 anos, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras doenças com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

Na terceira fase, será vacinada a restante população, em data a determinar. As pessoas a vacinar ao longo do ano serão contactadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.