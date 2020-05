Em Portugal, uma duplicação de casos a norte do país conduziu à redução do número de infeções apresentadas hoje. Espanha renova estado de emergência pela quarta vez e o Reino Unido é o terceiro país europeu com maior número de óbitos. Mas balanço dos números de sábado não fica por aqui.

