“Depois da quarentena, fiz agora há poucos dias um teste dos novos que chegaram de imunidade, que já é de uma nova geração, os chamados testes sorológicos”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, nesta entrevista conduzida pela jornalista Natália Carvalho, gravada no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionado sobre o resultado do teste, respondeu: “Posso dizer-lhe que não estou imunizado porque não tive nenhum contacto com nenhum portador de covid-19, o que é uma ironia, porque se havia pessoa que contactava de próximo com os portugueses nas semanas anteriores era eu. Pois não tive nenhum contacto com ninguém com covid-19″.

O chefe de Estado adiantou ter decidido que, numa eventual situação de infeção, desta vez, ficará isolado no Palácio de Belém, porque a experiência de quarentena em casa “mostrou que é inoperacional”, desde logo, pelas condições em termos de comunicações.

“É, de facto, muito limitativo, como se viu pelas minhas comunicações por Skype para o exterior, é dramático”, observou.

O Presidente da República referiu que o primeiro-ministro, António Costa, também já o informou que, caso tenha de se isolar, ficará em São Bento.

Quanto à situação do país, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se contra “uma descompressão durante o mês de abril”, em que o estado de emergência vigora até ao dia 17, mas deixou em aberto se “no mês de abril a compressão tem de ser toda igual, sim ou não”.