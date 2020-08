Patrícia Fidalgo, de 49 anos, emigrada em Abu Dhabi há seis, está a participar como cobaia no desenvolvimento da vacina contra a COVID-19 do laboratório chinês Sinopharm, empresa que escolheu os Emirados Árabes Unidos para a terceira fase de testes daquele tratamento profilático.

A professora universitária é uma das 15 mil pessoas recrutadas numa campanha divulgada nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

Patrícia Fidalgo recebeu a primeira inoculação a 29 de julho e não teve efeitos secundários "praticamente nenhuns". "No local da picada dói um bocadinho se eu mexer o braço, mas nada mais", disse em entrevista à TSF. "Pus à disposição das pessoas o meu corpo, a minha saúde e em última instância a minha vida para testar um medicamento. E pensei: Mas caramba, se não houver voluntários nunca haverá vacina. Isto é para levar até ao fim", acrescentou.

"A principal motivação é ajudar", resumiu a portuguesa que não sabe se tomou um placebo ou a vacina propriamente dita, como é normal neste tipo de estudos.

A segunda dose da vacina foi tomada a 20 de agosto e Patrícia Fidalgo continua sem registar efeitos secundários.

"O que me foi explicado é que esta é uma vacina com o vírus inativado e que até agora, na 1º e na 2ª fase, os efeitos secundários foram alguma febre, alguma vermelhidão no local [da inoculação] e que, em poucos casos, algumas pessoas desenvolveram sintomas semelhantes ao da gripe", referiu.