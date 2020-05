“Em abril tivemos um pequeno pico de mortalidade sobretudo em pessoas mais idosas e neste pequeno pico estão incluídos casos covid e outras situações não covid, nenhuma em específico. Neste momento a mortalidade – comparada com os períodos homólogos e com o intervalo de confiança – está completamente dentro dos valores e parâmetros esperados”, frisou Graça Freitas.

Hoje também foram divulgados dados do INE que dão conta de que o número de casos confirmados de covid-19 em Portugal era de 29,1 por cada 10 mil habitantes na quarta-feira, um aumento de 12% em relação a 06 de maio.

Ao comentar estes dados, Graça Freitas aproveitou para fazer uma análise da curva epidemiológica atual em Portugal, afirmando que “nos últimos dias” foi “estabilizado” o número de novos casos por dia na ordem dos 200 e 300 e que, tirando a “situação muito concreta” na Azambuja “com um surto grande e dois pequeninos”, os restantes novos casos “são coisas localizadas”.

“E depois há uma transmissão comunitária no resto do país que já foi mais intensa. Neste momento o Norte tem o número de casos estabilizados e menor do que teve no passado. A região Centro melhorou muito. As regiões do Algarve e do Alentejo praticamente não têm apresentado novos casos. Na região de Lisboa e Vale do Tejo concentra-se atualmente a maioria dos casos. Esta é a situação que estamos a acompanhar com mais cuidado”, disse Graça Freitas.

Segundo a diretora-geral, nos casos “territorialmente dispersos” a origem da infeção e transmissão tem sido “familiar” e “dentro da habitação”.

“O padrão em Lisboa tem alguma associação a pessoas mais jovens e mais saudáveis, a gravidade não tem sido muito maior do que foi no passado”, concluiu.

Também questionada sobre se tem conhecimento de uma situação em Loures, numa fábrica de processamento de carnes que continuaria a laborar depois de uma funcionária ter testado positivo ao novo coronavírus, Graça Freitas afirmou que “a situação em concreto está tranquila”.

Uma operária de uma fábrica de Loures encontra-se internada nos cuidados intensivos do Hospital Beatriz Ângelo com infeção por covid-19, revelou na quinta-feira o delegado de saúde, adiantando que os colegas se mantêm ao trabalho por serem de "baixo risco" de contágio.

