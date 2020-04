E no resto do mundo?

- Quatro em cada cinco trabalhadores com suspensão total ou parcial do emprego

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que quatro em cada cinco trabalhadores tenham sido afetados pela suspensão total ou parcial dos seus empregos, no contexto da epidemia de covid-19, que impôs o confinamento social.

- Nova Iorque com recorde de óbitos num só dia

O Estado de Nova Iorque recenseou hoje um recorde de 731 mortos num só dia, elevando o total de óbitos para 5.489 desde o início da pandemia de covid-19 nos Estados Unidos, indicou o governador Andrew Cuomo. Os novos números, realça a agência Associated Press (AP), mostram que já morreram mais pessoas na cidade de Nova Iorque (3.202) do que nos vários atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 (2.977).

- Itália com 604 mortos em 24 horas

Itália contabilizou até ao momento 135.586 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, mais 3.039 do que ontem. No total, a doença COVID-19 já matou 17.127 pessoas, fazendo de Itália o país mais afetado do mundo em termos de mortalidade. Só nas últimas 24 horas morreram 604 pessoas.

- Reino Unido anuncia recorde com 786 mortos em 24 horas

O Reino Unido registou mais 786 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, elevando para 6.159 o número total de óbitos durante a pandemia da COVID-19, indicou hoje o Ministério da Saúde britânico. Na atualização dos dados feita hoje, o número de pessoas infetadas aumentou em 3.634 para 55.242 casos positivos.