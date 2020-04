Itália contabilizou até ao momento 135.586 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, mais 3.039 do que ontem.

No total, a doença COVID-19 já matou 17.127 pessoas, fazendo de Itália o país mais afetado do mundo em termos de mortalidade. Só nas últimas 24 horas morreram 604 pessoas.

Só na Lombardia o número de óbitos ascende a 9.484.

Quanto a doentes recuperados, os dados da proteção civil italiana apontam para 24.392 pessoas já livres da infeção.

No entanto, há ainda 3.792 pessoas em unidades de cuidados intensivos e 94.067 casos ativos no país.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 708 mil infetados e mais de 55 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais por COVID-19.

O novo coronavírus, SARS-CoV-2, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.