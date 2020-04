Luís Pereira, enfermeiro da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Dona Estefânia, Lisboa

A COVID-19, essa entidade tão falada nos últimos tempos e com aquele aspeto fofo de bolinha com cornículos, anda a deixar-nos a todos à beira de um enorme ataque de nervos. No maravilhoso mundo da pediatria dizem-nos que não é tão grave, mas que eles lá morrem, morrem, ou então ninguém entenderia toda a preparação que tivemos de fazer até agora… Sim, não foi só no Serviço de Infecciologia que se prepararam para a COVID-19, nós, a Unidade de Cuidados Intensivos também nos preparámos e... Não, não temos só dois ventiladores... Temos pelo menos 10 prontos para a ação... Não acreditem em tudo o que leem nos jornais.

Permitam-me, já agora, abordar a história dos ventiladores… Vamos ter mais 100, 200, 300 ventiladores… Mas quem os opera? O Camões? Onde estão os intensivistas e anestesistas para os programar? E os enfermeiros de intensivos para os operar? Não se formam médicos e enfermeiros de cuidados intensivos de um dia para o outro. Nem nascem de buracos no chão por geração espontânea. Vamos com calma meu povo… Não basta ventilar… É preciso saber ventilar.

Para nós enfermeiros, desde o tempo da Florence Nightingale (vejam no Google quem é) tudo o que envolve o doente é uma preocupação. Desde toda a montagem de uma unidade até à limpeza e desinfeção. É preciso olhar para o mais pequeno pormenor que tenha entrado em contacto com o doente. Parece pacífico, mas é enfermagem na sua plenitude. Problema disto tudo: diariamente a Direção-Geral da Saúde (DGS) emana novas normas e orientações (muitas delas que desorientam mais do que orientam) e que alteram pormenores que se tornam "pormaiores".

Sempre que toca a trompeta castelhana (vai entrar um suspeito, entenda-se) entra tudo em alerta vermelho… Tudo começa a ser operacionalizado de acordo com os procedimentos (nascidos quase todos das nossas necessidades específicas, intensivas e pediátricas)… Começa o veste, veste e veste dos equipamentos de proteção individual e a seguir chega a criança (infelizmente e geralmente mal) que requer a intervenção de, no mínimo, dois enfermeiros de intensivos pediátricos, um intensivista pediátrico, um anestesista e um cirurgião pediátrico.

No meio de toda esta confusão esquecemo-nos que nós próprios. Somos humanos com família, muitos de nós casados com outros profissionais de saúde e com filhos

Um bom par (ou mais) de horas depois - nos quais a criança foi entubada, ventilada, sedada - começa o ritual do despe, despe e despe… Talvez a fase mais importante para evitar a infeção do profissional… Mas não pensem que o trabalho se cinge aos "astronautas" que estiveram/estão no interior do quarto de pressão negativa a intervir na criança… No exterior existem mais dois enfermeiros de intensivos, um deles chefe de equipa, que laboram para que nada falta à equipa no interior e que tem combates hercúleos com o telefone agilizando terapêutica, exames complementares de diagnóstico, hemoderivados e até… Comida e água para os colegas que irão sair completamente desidratados e esfomeados dos quartos de pressão negativa.

Ao fim de todo este tempo alguém se lembra "os pais". Sim, eles também estão em crise e estiveram todo este tempo, pacientemente (geralmente) a aguardar… Um de nós desloca-se à sala de espera e dá-lhes uma breve palavra. Temos de informar, esclarecer, confortar e… Chorar por vezes.

Tem sido de particular dificuldade toda a gestão familiar. Fazemos turnos também em casa, revezando-nos nos cuidados aos filhos.

Nós, enfermeiros e restantes profissionais de saúde, lutamos pela criança doente e no final do dia lutamos pelo colega que está ao nosso lado. Porque esta é, com todos os seus defeitos e virtudes, a nossa segunda família.

Inês Gonçalves, enfermeira no Serviço de Urgência de um hospital da Grande Lisboa

Quando começou, ninguém estava verdadeiramente a prestar atenção. Nós (enfermeiros) estamos habituados a ver “de tudo” e a trabalhar em condições que as pessoas “normais” nem sonham. Portanto, isto seria apenas mais uma onda de alarmismo e nós iríamos lidar com isso, como qualquer outra situação no passado. Seria mais um “inverno” no serviço de urgência. Só quando vi as imagens de Itália dentro dos hospitais, os profissionais de saúde exaustos, infetados, os corpos a serem transportados por camiões do exército, é que caí em mim.

O que mais mudou foi a carga emocional: o fardo que carregamos todos os dias, esse, aumentou

Desde então, a afluência à urgência reduziu como nunca vi. Só quem realmente precisa é que recorre ao serviço, muitos até adiam até já ser tarde demais. Por outro lado, foram criados novos espaços em poucas horas para conter o vírus, proteger as pessoas e os profissionais.

O que mais mudou foi a carga emocional: o fardo que carregamos todos os dias, esse, aumentou. O sentimento de raiva, impotência, tristeza, está presente constantemente. É uma angústia enorme saber que estamos a trabalhar na linha da frente, e ao mesmo tempo, achar que era possível fazer mais.

Paro de beber água uma hora antes de ir trabalhar, sei que não vou poder ir à casa de banho durante as próximas horas. Tento comer o mais que consigo antes de trabalhar. Não sei quantas horas vou passar até à próxima refeição. Tentamos poupar o material que temos, por isso só podemos usar no máximo dois equipamentos por turno. São esses mesmos equipamentos de proteção individual que nos sufocam a pele e nos fazem reter o dióxido de carbono e nos lentificam a ação. Só 24 passos e algumas horas depois, podemos retirar o equipamento. Dizem-nos que vivemos tempos de guerra e que temos de fazer esse sacrifício.

O medo impera a maioria das horas infindáveis do turno e depois dele, mas vamos-nos agarrando às pequenas vitórias do dia à dia para enfrentar cada dia, um de cada vez.

No final, regresso a casa sempre com um grande nó no peito e a pensar: será que me desinfetei corretamente, será que falhei nalgum sítio, será que vesti o equipamento corretamente, será que toquei em alguma coisa que não devia, será que estou infetada e pior, se infetei alguém? Só quero mesmo que fiquemos todos bem.