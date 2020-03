A pandemia de covid-19 continua a alastrar em Espanha que regista já 4.858 óbitos, 64.059 infeções e 9.357 recuperados. Em 24 horas, há mais 769 mortes registadas. Os números foram divulgados esta sexta-feira pelas autoridades de saúde espanholas.

O número de profissionais de saúde em Espanha infetados pelo novo coronavírus aumentou 75% desde terça-feira e eleva-se hoje a 9.444 pessoas, representando 14,7% do total de infeções no país, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

- Estados Unidos entre os países com mais casos do mundo

Os Estados Unidos da América (EUA) ultrapassaram a Itália e a China tornando-se o país com mais casos registados de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no mundo. O país têm já mais de 90 mil casos diagnosticados. Pelo menos 1.400 pessoas morreram, a maioria em Nova Iorque, que se tornou o centro epidémico americano.

- Forte aumento de casos na Alemanha

A Alemanha contabilizou 5.780 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, registando, no total, 42.288 casos e 253 vítimas mortais, segundo dados oficiais do Instituto Robert Koch. A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças indica que a Baviera, o maior estado federado do país, concentra o maior número de infetados, 9.481. Mas é na região da Renânia do Norte-Vestefália que se verifica maior mortalidade: 72 pessoas com covid-19 já perderam a vida.

- China com mais diagnósticos importados

A China anunciou hoje 55 novos casos, quase todos oriundos do exterior, numa altura em que o país suspendeu temporariamente a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes. Wuhan, no centro da China onde foram detetados os primeiros casos da covid-19, contou quatro das cinco mortes, o que eleva para 2.535 o número de vítimas mortais na cidade.

E, já agora, uma novidade científica:

- Investigadores vão testar eficácia de vacina contra a tuberculose

Uma equipa de investigadores do Instituto Murdoch, na Austrália, anunciou que vai testar em profissionais de saúde contagiados com a covid-19 uma vacina utilizada para tratar a tuberculose para verificar a eficácia na mitigação dos sintomas da doença. O ensaio clínico vai envolver cerca de 4.000 profissionais de saúde nos hospitais australianos para verificar a capacidade desta vacina na redução dos sintomas da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

E uma lista de infetados:

- As figuras públicas com COVID-19

A pandemia da covid-19 atinge desde o cidadão comum até aos mais altos responsáveis políticos, como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que se juntou hoje às muitas personalidades de todas as áreas infetadas e algumas que morreram infetadas pelo novo coronavirus. Veja esta lista.