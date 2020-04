A comissária europeia da Saúde apelou hoje aos Estados-membros da União Europeia (UE) para “abrirem os seus hospitais”, se tiverem capacidade, a outros cidadãos europeus que precisem de cuidados. Numa altura em que Estados-membros como Itália e Espanha têm sistemas de saúde saturados devido à rápida propagação dos casos, a responsável nota que esta partilha de infraestruturas e meios “já aconteceu nos últimos dias”, por exemplo numa ajuda dada pela Alemanha, cuja força aérea transportou seis pacientes italianos com COVID-19 de Bérgamo para os cuidados intensivos de unidades de saúde alemãs.

O número de mortos em França nas últimas 24 horas foi de 803, elevando assim o número total de óbitos para 8.911 desde o início do surto. O número total engloba 6.494 mortos em meio hospitalar e 2.417 mortos nos lares. O número de óbitos nos lares continua a ser contabilizado, tendo sido divulgadas mais 228 novos óbitos nas últimas 24 horas em casas de repouso em todo o país.

- 636 mortos em 24 horas em Itália

O número diário de mortes em Itália devido ao novo coronavírus voltou a subir, com o registo de 636 óbitos nas últimas 24 horas, após dois dias consecutivos em decréscimo, divulgou hoje a Proteção Civil italiana. Com a atualização dos dados, Itália, um dos países mais afetados pela pandemia da COVID-19, totaliza 16.523 vítimas mortais desde o início da crise. No domingo, o país tinha verificado um total diário de 525 óbitos, que tinha sido o número mais baixo em quase três semanas.

- Espanha com menor número de óbitos em duas semanas

A Espanha registou 637 mortes por coronavírus em 24 horas. É o menor número de óbitos num único dia desde 24 de março. O total de fatalidades neste país devido à pandemia de SARS-CoV-2 é de agora 13.055, revela o relatório do Ministério da Saúde de Espanha. No domingo, o país tinha contabilizado 674 óbitos devido à COVID-19. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram confirmados 4.237 novos infetados, também o número mais baixo dos últimos dias que confirmam a desaceleração do ritmo de progresso da pandemia, sendo agora o total de contagiados de 135.759.

- Reino Unido registou mais 439 mortes, total subiu para 5.373

O Reino Unido registou mais 439 mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 5.373 o número total de óbitos devido à pandemia, indicou hoje o Ministério da Saúde britânico. Na atualização dos dados feita hoje, o número de pessoas infetadas aumentou em 3.802 para 51.608. No domingo, o balanço diário tinha registado mais 621 mortes e 5.903 novas infeções relativamente ao dia anterior.

- Tigre de jardim zoológico de Nova Iorque testa positivo para o coronavírus

Um trigre fémea do zoológico do Bronx, em Nova Iorque, testou positivo para a COVID-19, informou a instituição no domingo. Acredita-se que o animal tenha contraído o vírus através de um tratador assintomático.