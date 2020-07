No comunicado divulgado hoje, com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, a Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora) informou que as duas idosas se encontravam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

A utente de 88 anos morreu na segunda-feira e a outra idosa, de 94 anos, faleceu “ao início do dia de hoje”, precisou a autarquia.

Segundo o comunicado da Câmara e Autoridade de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz, com os dados da situação epidemiológica conhecidos até final de segunda-feira, os casos ativos do surto de covid-19 são agora 136 (na segunda-feira eram 141), pois, apesar de haver outra pessoa infetada na comunidade, há mais quatro doentes curados, além dos dois novos óbitos.

Do total de casos ativos, 89 verificam-se no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) - onde eclodiu o surto, a 18 de junho -, sendo 68 deles utentes e 21 funcionários, enquanto os restantes 47 são pessoas infetadas na comunidade.

No HESE, onde estava antes hospitalizado um total de 19 doentes deste surto, encontram-se agora internados 12 utentes do lar, cinco nos cuidados intensivos, e dois dos casos de infeção registados na comunidade, um deles nos cuidados intensivos, realçou a autarquia.