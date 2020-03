De acordo com o boletim diário da Direção-geral da Saúde (DGS), registaram-se até ao momento 2.060 casos confirmados de COVID-19 em Portugal, 1.402 aguardam resultado laboratorial, 14 recuperados e 11.842 em vigilância pelas autoridades.

Há 23 mortos registados até ao momento: 9 no Norte, 5 no Centro, 8 em Lisboa e 1 no Algarve.

De acordo com os dados da DGS, há mais 460 casos (22,3%) confirmados de infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença COVID-19, do que no domingo.

Desde 1 de janeiro, já se registaram 13.674 casos suspeitos, sendo 10.212 não confirmados. Existem 1.402 pessoas a aguardar resultado laboratorial.

Os dados do boletim indicam que dos casos confirmados, 201 estão internados, dos quais 47 em unidades de cuidados intensivos.

Relativamente aos casos recuperados, 3 são do Norte, 7 do Centro e 4 de Lisboa e Vale do Tejo.

Boletim da DGS DGS

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (1.007), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (737), da região Centro (238), do Algarve (42) e Alentejo (5).

O boletim da DGS, partilhado por esta entidade também no Facebook, indica que a Madeira apresenta 9 casos positivo e os Açores 11. Há 11 casos de doentes com residência fora do país.

Parte dos casos foram importados do estrangeiro: 44 de Espanha, 20 de Itália, 26 de França, 11 da Suíça, 6 dos Países Baixos, 11 do Reino Unido, 5 do Brasil, 3 da Índia, 1 da Dinamarca, 1 do Egito, 3 dos Emirados Árabes Unidos, 4 da Áustria, 2 de Alemanha, 2 de Andorra, 1 da Bélgica, 1 da Alemanha/Áustria e 1 do Irão.