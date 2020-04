O número de óbitos no Reino Unido durante a pandemia COVID-19 subiu para 16.509 após ter sido registada a morte de mais 449 pessoas infetadas nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O número total de casos de contágio é agora de 124.743, mais 4.676 do que no dia anterior, referiu. No domingo, tinham sido registadas mais 596 mortes e 5.850 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior. Os números das mortes são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e referem-se a óbitos registados até às 17:00 da véspera apenas em hospitais.

Na conferência de imprensa diária do Governo sobre a crise, no domingo, a sub-Diretora Geral da Saúde, Jenny Harries, recusou dizer se o Reino Unido já tinha ultrapassado o pico da curva epidemiológica, mas admitiu que “as coisas estão a ir na direção certa".

França ultrapassou hoje as 20 mil vítimas mortais por COVID-19. Morreram até agora 20.265 pessoas, a maioria em hospitais (12513) e as restantes (7.752) em lares.

Os novos estudos feitos pela agência de saúde francesa (ANSES) ainda não detetaram "nenhuma evidência" sobre a possibilidade de os animais de estimação infetados com o novo coronavírus contaminarem os seres humanos, anunciou hoje a entidade.

A ANSES destacou que os casos de infeção de animais domésticos "permanecem esporádicos e isolados, devido à forte circulação do vírus no homem", revelando que as primeiras experiências realizadas em animais mostram que os cães são "pouco recetivos" à covid-19.

Porém, os investigadores consideram ser provável que os gatos, principalmente os jovens, sejam contaminados, bem como furões e hamsters, que também desenvolvem sinais clínicos ao serem experimentalmente infetados.

Ainda assim, "nenhum caso de contaminação humana por animal de estimação foi relatado até ao momento", e atualmente não há nenhuma evidência científica sobre a capacidade de transmissão do SARS-CoV-2 de um animal doméstico para o seu dono, realçou a ANSES, que no início de março já tinha divulgado o mesmo tipo de conclusão.

A Dinamarca, segundo país da Europa a anunciar, há duas semanas, o alívio progressivo das restrições impostas para conter a propagação do coronavírus, reabriu hoje cabeleireiros, estúdios de tatuagem, escolas de condução, clínicas de fisioterapia e dentistas.

As empresas agora autorizadas a reabrir estavam encerradas há cinco semanas, no âmbito das medidas decretadas para travar o contágio do novo coronavírus.

Para reabrirem portas, as empresas estão obrigadas a assegurar que cada cliente desinfeta as mãos à entrada e veste uma capa de proteção de utilização única e que as superfícies e materiais são desinfetados entre cada cliente.

A decisão foi anunciada na sexta-feira pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederikssen, após a conclusão de um acordo entre todos os partidos representados no parlamento.

O acordo prevê ainda a reabertura, a partir de 27 de abril, dos tribunais e serviços públicos relacionados com o apoio às famílias e a adoção.

A Noruega, onde a epidemia do novo coronavírus parece estar mais controlada, reabriu esta segunda-feira as creches e pré-escolas, um primeiro passo na lenta e progressiva suspensão das restrições no país escandinavo.

A reabertura, que acaba com cinco semanas de confinamento parcial para as crianças, foi justificada por questões de saúde - as crianças parecem que não são tão afetadas pela COVID-19, escreve a agência de notícias France Presse - e deve facilitar o retorno ao trabalho dos pais.

Mas alguns responsáveis expressaram receio e apresentaram no Facebook a campanha "Meu filho não deve ser uma cobaia da COVID-19", assim como uma petição online que já reuniu mais de 28.000 assinaturas. "Não há perigo em frequentar a creche", retorquiu a ministra da Educação, Guri Melby.

A reabertura dos estabelecimentos acontece com uma série de precauções, pois as crianças com menos de três anos devem ficar sob a responsabilidade de um adulto em grupos de três, enquanto aquelas de três a seis anos devem permanecer em grupos de seis, sem contacto com outros grupos.

Espanha registou, em 24 horas, 399 mortes por COVID-19. Já morreram 20.852 pessoas neste país. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde em Madrid.

De acordo com o Ministério da Saúde de Espanha, registaram-se 4.266 novos infetados pelo vírus SARS-CoV-2 em 24 horas, uma subida de 2,2% relativamente a domingo. No total, 200.210 pessoas contraíram a infeção.

Portugal regista hoje 735 mortos associados à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 20.863 infetados (mais 657), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de domingo, em que se registavam 714 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 2,9%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 657 casos do que no domingo, representando uma subida de 3,3%.