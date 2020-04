A Alemanha levantou hoje as restrições a algumas atividades, permitindo a reabertura de algumas lojas e de bibliotecas, arquivos e museus, mas mantém fechados restaurantes, bares e ‘pubs’ e proibidas as celebrações religiosas e eventos públicos.

Com cerca de 83 milhões de habitantes, a Alemanha contabiliza 141.672 casos de infeção pelo novo coronavírus, 4.404 mortes associadas àcovid-19 e 91.500 casos considerados curados, segundo dados oficiais de hoje que consolidam a estabilização do surto no país.

Surgido em dezembro na China, o vírus SARS-CoV-2 já infetou mais de 2,3 milhões de pessoas, 164 mil das quais morreram, em todo o mundo.