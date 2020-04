A ANSES destacou que os casos de infeção de animais domésticos "permanecem esporádicos e isolados, devido à forte circulação do vírus no homem", revelando que as primeiras experiências realizadas em animais mostram que os cães são "pouco recetivos" à covid-19.

Porém, os investigadores consideram ser provável que os gatos, principalmente os jovens, sejam contaminados, bem como furões e hamsters, que também desenvolvem sinais clínicos ao serem experimentalmente infetados.

Ainda assim, "nenhum caso de contaminação humana por animal de estimação foi relatado até ao momento", e atualmente não há nenhuma evidência científica sobre a capacidade de transmissão do SARS-CoV-2 de um animal doméstico para o seu dono, realçou a ANSES, que no início de março já tinha divulgado o mesmo tipo de conclusão.

Desde que surgiu o novo coronavírus, alguns casos de animais domésticos foram publicamente reportados como tendo apresentado resultados positivos, incluindo dois cães e um gato em Hong Kong e um gato na Bélgica, levantando preocupações sobre a possibilidade de transmissão aos humanos.

Para prevenir qualquer risco, a Agência Francesa de Alimentos, Meio Ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional (ANSES), pediu que se respeitem algumas regras de higiene, como lavar as mãos com sabão depois de acariciar um animal, ou após fazer a manutenção da sua cama, e evitar o contacto próximo no rosto. Também aconselha a que, caso uma pessoa esteja infetada, que não fique em contacto com o animal de estimação, para preservá-lo.