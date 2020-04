Já antes, o Presidente dos Estados Unidos acusou Pequim de “esconder” a gravidade da epidemia, quando ela surgiu, e suspendeu a sua contribuição financeira para o funcionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando a organização de alinhar com as posições chinesas.

Um laboratório chinês apontado por ‘media’ norte-americanos como sendo a fonte do novo vírus, o Instituto de Virologia de Wuhan, negou categoricamente qualquer responsabilidade no surto.

Segundo a maioria dos cientistas, o vírus foi provavelmente transmitido ao homem por um animal selvagem.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já infetou mais de 2,3 milhões de pessoas, 164 mil das quais morreram, em todo o mundo.

A Europa é a região do mundo com mais casos (1,1 milhões) e mais mortes (mais de 100 mil) e os Estados Unidos o país mais afetado, com cerca de 760 mil casos e 40.683 mortes.