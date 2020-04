A ação do Núcleo Regional do Centro da LPCC "de reforço das infraestruturas desta unidade hospitalar no combate à pandemia pela covid-19 permitirá uma maior proteção dos doentes oncológicos", salienta a instituição, em comunicado enviado à agência Lusa.

Citado na nota, o presidente do núcleo, Vítor Rodrigues, salienta que o donativo se "insere na estratégia de continuar a auxiliar as instituições de saúde mais vocacionadas para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente oncológico".

Para o dirigente, esta iniciativa é complementar ao "apoio social, emocional, jurídico que o Núcleo do Centro da LPCC tem vindo a reforçar na Região Centro".

"As salas de pressão negativa funcionam como uma câmara de biossegurança individual, em pressão negativa, para isolamento eficaz de doentes infetados, evitando a contaminação cruzada e reduzindo o contágio", explica o comunicado.