Entre o meio-dia de domingo e o meio-dia de hoje, foram registadas mais 96 mortes com covid-19, elevando o número de mortes causadas pela pandemia para 5.806, segundo o Ministério da Saúde.

No domingo, o Governo tinha reportado uma queda no número de mortes para 60, o mais baixo em termos diários, desde 10 de março.

Quanto a novos casos de contaminação, o Irão registou 991 entre domingo e hoje, sendo o total de casos confirmados no país de 91.472.

A este número de mortes com covid-19, junta-se ainda 700 de pessoas que morreram por consumo de álcool adulterado, entre 20 de março e 19 de abril, acreditando que essa poderia ser uma cura contra a doença.

Desde 11 de abril, o Governo iraniano autorizou uma reabertura gradual dos negócios e suspendeu as restrições de movimentação dentro do país que tinham sido impostas para combater a propagação do vírus.