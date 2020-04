COVID-19: Hugo correu a meia maratona num apartamento em Lisboa

Hugo Barreto, 38 anos, marketeer de profissão, inspirou-se num vídeo sobre um francês que corria em casa e elevou a fasquia: fazer a meia maratona dentro de quatro paredes.

Em duas horas e 20 minutos, longe do seu melhor tempo que está fixado em uma hora e 39 minutos, Hugo Barreto completou 21 quilómetros após muitas voltas dentro do perímetro do seu apartamento. Ao fazê-lo, cumpria as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS), que pede aos portugueses que evitem deslocações desnecessárias, devido à pandemia de COVID-19, e que se mantenham ativos fisicamente.

"Comecei por fazer cinco quilómetros e depois organizei a casa de forma a criar um percurso maior e aí completei a meia maratona, ou seja, os 21 quilómetros", contou ao SAPO. Na sua página de vídeos online, partilha vídeos onde mostra a proeza.

"Gastei cerca de 1.800 calorias, segundo o relógio que utilizo, mais ou menos o mesmo valor que costumo obter quando corro uma meia maratona na rua", acrescenta. "Contudo durante a corrida, tentei ingerir também calorias, de forma a manter os níveis equilibrados, o semelhante ao que faço numa prova", revela, dando como exemplo a ingestão de banana e marmelada.

"Acho totalmente importante, equilibrar o exercício e a alimentação, devemos garantir que fazermos exercício para manter a forma e a saúde", acrescenta.

Hugo Barreto

"Embora seja possível estar na rua a fazer exercício, resolvi estar sempre em casa para proteger a saúde da minha família, a minha e a dos outros. Contudo é desafiante fazer exercício, estar em teletrabalho e ainda cuidar de crianças, mas tudo se faz. O importante é manter o foco nos objetivos", frisa.

