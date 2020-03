O homem de 37 anos infetado com o novo coronavírus, que fugiu na segunda-feira do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e que foi intercetado pela PSP, incorre no crime de desobediência, revelou hoje aquela força policial.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o gabinete de Imprensa e Relações Públicas da Direção Nacional da PSP esclarece que "a intervenção policial decorreu da desobediência [do doente] à ordem de autoridade de saúde para se submeter a tratamento médico/não se ausentar da unidade de saúde". Na nota, a PSP ressalva que cabe agora à autoridade judiciária "proceder à tipificação" da conduta do homem, que foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, depois de ter sido novamente conduzido ao hospital. A PSP revelou ainda que o homem é "oriundo do distrito de Aveiro" e que foi intercetado na estação de caminhos-de-ferro de Coimbra-B, "após se ter ausentado" do CHUC, cerca das 20:00 de segunda-feira, alegadamente para regressar a casa de comboio. Em comunicado divulgado na terça-feira, o comando da PSP de Coimbra revelava que foram "acionados todos os meios" para localizar o fugitivo, que foi "prontamente encontrado numa estação ferroviária, preparando-se para iniciar viagem ate à sua área de residência". Porém, no mesmo comunicado, intitulado "ausência ilegítima de doente", a PSP não explicitava pormenores do caso, como a identificação da unidade hospitalar, a estação de comboios onde foi intercetado ou o local de residência. Continuar a ler Acrescentava apenas que durante a operação policial "foram garantidas todas as medidas de segurança, de proteção individual e dos recursos materiais envolvidos", indicando que estiveram envolvidos dois carros da polícia e seis agentes da autoridade e uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com dois tripulantes. Há pelo menos 642 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Como se transmite um coronavírus? Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.