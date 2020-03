Em comunicado, a autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro refere que tomou medidas preventivas em relação à realização de atividades municipais que, “pelo número de participantes envolvidos, proveniência dos mesmos ou condições da sua realização, possam potenciar riscos inadequados”.

Segundo o município, foi decidido o cancelamento das feiras e mercados ao ar livre no concelho da Guarda, o encerramento do complexo de Piscinas Municipais até ao final do mês e o cancelamento de todas as atividades do Programa Guarda+65 (dirigido a idosos e reformados).

Foi também decidido, até ao final do mês, o cancelamento das atividades do Teatro Municipal da Guarda “que agreguem mais de 100 pessoas em cada evento” e dos espetáculos inseridos na iniciativa “Quadragésima”, que estava agendada para o período da Quaresma e da Páscoa.

O município da Guarda refere ainda na nota que permite a utilização do Pavilhão Desportivo Municipal de São Miguel, do Pavilhão Gimnodesportivo da Guarda (INATEL) e do Pavilhão e Ginásio do Estádio Municipal, para treinos e jogos, “sempre que não se ultrapassem os 100 utilizadores em simultâneo (atletas, dirigentes e público)”.

A autarquia permite também a utilização do Ginásio de Musculação, até ao limite de quatro pessoas em simultâneo, do Estádio Municipal (relvado e pista) e do Campo de Jogos do Zambito, para treinos e jogos, “sempre que não se ultrapassem os 1.000 utilizadores em simultâneo (atletas, dirigentes e público)”.

As medidas deliberadas fazem parte do Plano de Contingência do COVID-19 da Câmara Municipal da Guarda e têm em conta a decisão colegial tomada na última reunião do conselho intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

Portugal registava na quarta-feira 59 casos de infeção pelo novo coronavírus. A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 124 mil pessoas e provocou mais de 4.500 mortos.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.