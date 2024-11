Diogo Morgado foi distinguido com mais um prémio, desta vez nacional - a Medalha de Mérito Cultural.

No dia 9 de novembro, o Pavilhão da Associação de Moradores dos Redondos – João Costa Lopes, em Fernão Ferro, acolheu a sessão solene comemorativa do 188.º aniversário do Seixal.

Na mesma, celebrou-se a história do concelho e o seu desenvolvimento.

Durante o evento, foram atribuídas medalhas de mérito municipal, cultural, desportivo e empresarial, de bons serviços municipais e uma medalha de honra a pessoas e entidades que se têm destacado e contribuído para engrandecer o nome do concelho, tal como o ator Diogo Morgado.

Como forma de agradecimento, o ator partilhou esta segunda-feira, 25 de novembro, uma publicação na sua página de Instagram. Na mesma, podem ver-se várias imagens de Diogo Morgado no evento e ainda um vídeo de homenagem.

"Queria muito agradecer à Câmara Municipal do Seixal que no seu 188º aniversário decidiu atribuir-me a medalha de mérito cultural pelo meu trabalho na área das Artes", começou por escrever na legenda.

"Desde os primeiros passos no teatro amador, passando por toda a escolaridade até ao secundário, que o Seixal é sinónimo de casa. Uma casa em constante evolução e onde as artes e o desporto sempre foram enaltecidas", prosseguiu, terminando a agradecer ao Presidente Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.

Além disso, tal como se pode ler numa publicação partilhada no Facebook do mesmo Presidente da Câmara "foram entregues as medalhas de 25 e 40 anos de serviço a trabalhadores da autarquia e aos que se aposentaram em 2023, como forma de os homenagear pelo serviço público prestado à população".