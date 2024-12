Diogo Morgado trabalhou pela primeira vez com Maria do Céu Guerra e partilhou na sua conta de Instagram a honra que sentiu.

"Maria do Céu Guerra - Nunca tinha tido a honra e o privilégio de trabalhar com ela… ela a quem devemos muito. Como mulher, como força, como encenadora, como pensadora, com a sensibilidade de mãos dadas com a lógica e obstinação. O Teatro português deve-lhe muito, décadas de emoções e rubro, de sentimentos fora da caixa, de orientação ao sangue novo, de repensar em novos sentidos", escreveu na publicação feita nesta quinta-feira, 19 de dezembro.

"Foi fundadora, encenadora e ativista da cultura em Portugal e hoje na flor dos seus 81 anos é incrível olhar-lhe nos olhos e sentir a vibração, o vibrar de quem quer contar a verdade na história, de quem quer acrescentar a quem vê.

Tenho sorte de ser um puto a quem a vida trouxe muita gente bonita. Oxalá haja em mim a capacidade de aprender", concluiu.

