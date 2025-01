O ano novo já começou há uma semana, mas foi esta quarta-feira, 8 de janeiro, que Diogo Morgado desejou um bom 2025 aos seguidores da sua conta de Instagram, e mostrou uma tradição que faz questão de cumprir anualmente.

"Todos os anos, no início do ano, tenho por hábito dar um mergulho no mar. O sal do mar purga, a energia do planeta conecta e o espírito eleva. A espécie humana começa um novo ciclo. E somos tripulantes de um tempo que não se repete. Faço a reflexão do que foi o ano e visualizo o que sinto deve ser o ano que começamos. Bom 2025 a todos. Vamos a isto", lê-se na legenda do vídeo que partilhou.

Nele, é possível ver o ator a deslocar-se de mota, a chegar à praia, tirar a roupa, e mergulhar no mar.

