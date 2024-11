Diogo Infante é um pai orgulhoso. O ator fez questão de assinalar que o filho, Filipe Infante, de 21 anos, concluiu a licenciatura.

No post do Instagram, o ator partilhou uma foto ao lado do jovem com a legenda: "Não há como não rebentar de orgulho, quando um filho completa, com sucesso, mais uma etapa da sua vida. Ciência Política e Relações Internacionais", referiu.

Diogo continuou a sua declaração e desejou a maior sorte ao filho. "Seja o que for que venha a fazer com este diploma, que lhe sirva para ajudar a construir um mundo mais solidário, mais justo e mais pacífico. Parabéns filhote!", terminou.

Diogo Infante adotou Filipe em 2011, quando o menino tinha 8 anos.