A gigante israelita de medicamentos genéricos Teva ofereceu aos hospitais portugueses 50 mil doses do seu medicamento usado para a malária, que pode ser eficaz no combate à pandemia de COVID-19. O sulfato de hidroxicloroquina está aprovado no tratamento da malária, lúpus eritematoso e artrite reumatóide, sendo a que eficácia contra o SARS-CoV-2 está em estudo.

AFP