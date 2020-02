Num novo balanço, as autoridades sanitárias chinesas também confirmaram 14.840 novos casos de contágio em Hubei, onde a epidemia foi identificada em dezembro, elevando para cerca de 60.000 o total de portadores da doença.

O salto enorme no número de contaminados ocorre depois de as autoridades locais anunciarem que mudaram a forma de diagnosticar os casos do COVID-19. Em comunicado, a comissão de saúde de Hubei, que agora inclui na contagem os casos que foram "diagnosticados clinicamente". Isso significa que as imagens de pulmão em casos suspeitos podem ser considerados suficientes para diagnosticar o vírus, em vez de testes padrão de ácido nucleico.

Segundo a Comissão de Saúde de Hubei, a mudança significa que os pacientes podem receber tratamento "o mais rapidamente possível" e ser "consistentes" com a classificação usada em outras províncias.

A entidade acrescentou que tinha feito essa mudança "à medida que a compreensão da pneumonia causada pelo novo coronavírus se aprofundou e à medida que se acumulou experiência em diagnóstico e tratamento".

Também no Japão, os exames laboratoriais confirmaram 44 novos casos de contaminação com COVID-19 entre pessoas em quarentena a bordo de um cruzeiro de luxo, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Saúde japonês, Katsunobu Kato.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.