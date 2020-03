O Gana confirmou os seus dois primeiros casos, depois de os testes a dois doentes vindos da Turquia e Noruega terem dado positivo.

Na noite de quinta-feira, o Gabão deu a conhecer o seu primeiro caso, um cidadão gabonês regressado de França.

Com a divulgação destes casos são agora 13 os países da África Subsaariana com registo da doença: África do Sul (17), Senegal (10), Nigéria (02), Camarões (02), Burkina Faso (02), República Democrática do Congo (02), Gana (02), Togo (01), Costa do Marfim (01), Gabão (01) Quénia (01), Etiópia (01) e Guiné-Conacri (01).

Há ainda no resto do continente casos reportados no Egito (67), Argélia (25), Tunísia (07) e Marrocos (06).

No total, África regista até ao momento 148 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde comunicou hoje que o número de pessoas infetadas subiu para 112.

O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia na quarta-feira. O número de infetados ultrapassou as 135 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.

Portugal ordenou o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira, bem como outras medidas. Esta semana já tinha sido anunciado a suspensão de todos os voos de e para Itália.

A DGS fez na quinta-feira novas recomendações à população.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. Vários países na Europa, como Itália, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Lituânia, França e Alemanha, encerram total ou parcialmente escolas, universidades, jardins-de-infância e outras instituições de ensino.

Nos últimos dias, Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China e o Governo em Roma decidiu na segunda-feira alargar a quarentena, imposta inicialmente no norte do país, a todo o território italiano.

Na quarta-feira, as autoridades italianas voltaram a decretar medidas de contenção adicionais e ordenaram o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais à exceção dos de primeira necessidade, como supermercados ou farmácias.