O cineasta malinês Souleymane Cissé, um dos pioneiros do cinema africano, morreu esta quarta-feira, 19 de fevereiro, aos 84 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A notícia da sua morte foi dada pela filha do realizador no Facebook. "O papá morreu hoje em Bamako. Estamos todos em choque. Ele dedicou toda a sua vida ao seu país, ao cinema e à arte", escreveu Mariam Cissé.

O governo de Mali disse que Cissé "tinha acabado de realizar uma conferência de imprensa para entregar dois prémios na 29.ª edição do Fespaco, o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (FESPACO), que será inaugurado no próximo fim de semana na capital de Burkina Faso".

Cissé foi o primeiro realizador negro africano a ganhar um prémio de longa-metragem no Festival de Cinema de Cannes, em França. Em 1987, ganhou pelo filme 'A Luz', que se baseia em lendas do povo Bambara da África Ocidental. Em 2023, ganhou o Carrosse d'or com o filme 'O Vento', um prémio concedido a realizadores que "marcaram a história do cinema com a sua ousadia, os seus padrões exigentes e sua intransigência na encenação".

O realizador também ganhou duas vezes o Étalon d'or de Yennenga, o Grande Prémio do Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou.

Nascido em Bamako, em Mali, Cissé estudou no Senegal e em Moscou. Foi presidente da União dos Criadores e Empresários de Cinema e Audiovisuais da África Ocidental.

O trabalho de Cissé, que foi pioneiro ao longo de mais de meio século, foi marcado pelo seu compromisso para com a narrativa africana, pelo seu profundo humanismo e pelo ativismo político.

