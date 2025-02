"Despedimo-nos do baterista Rui Carvalho aos 79 anos": foi desta forma que a Casa do Artista deu a notícia do falecimento do músico, apresentando de seguida parte do seu percurso.

"Mário Rui Santos Carvalho nasceu no Porto em 1945. Aos 4 anos foi com os pais para Moçambique. Foi em Lourenço Marques que cresceu, estudou e desenvolveu parte do seu percurso artístico. No início da década de 1960 forma Os Dragões. Posteriormente, é um dos fundadores do Conjunto AEC 68 com Pedro, Filú, Manuel e Franklin. Na década de 1970 é produzido o seu primeiro single", informa-se

"Rui Carvalho foi o baterista convidado da festa da noite da Independência de Moçambique, no hotel Polana. E também da festa da tomada de posse de Samora Machel. Em 1976 toca para os Scracrows do Ralph & Rosy. Tocou ainda nos estúdios do RCM para várias gravações como as de João Maria Tudella, citando apenas parte do seu curriculum. Em 1978 regressa a Portugal e começa a tocar no Casino do Estoril", nota-se.

"Gratos pelo legado que nos deixa. Este domingo, dia 23 de fevereiro, às 9h00 terá início a encomendação seguindo o funeral para cremação no Centro Funerário de Cascais", informa-se por fim.

