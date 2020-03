No dia anterior no mesmo horário tinham sido diagnosticadas 6.761 novas infecções e 315 mortes.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia foi declarada no final de dezembro, adicionou 80.778 casos, com 3.158 mortes. Entre terça e quarta-feira, 24 novos casos e 22 mortes foram registados no país asiático.

No resto do mundo, foram registados 4.323 casos de pessoas infectadas (6.737 novas infecções) esta quarta-feira, dos quais 1.408 morreram (293 novos).

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Os países mais afetados depois da China são Itália (12.462 casos, dos quais 2.313 novos, 827 mortos), Irão (9.000 casos dos quais 958 novos, 354 mortos), Coreia do Sul (7.755 casos, dos quais 242 novos, 60 mortos), Espanha (2.128 casos, dos quais 506 novos, 47 mortos).

Desde terça-feira, Albânia, Suécia, Irlanda, Bélgica, Panamá e Bulgária registaram os seus primeiros casos fatais. Brunei, Honduras, Bolívia, Costa do Marfim e Turquia, anunciaram casos pela primeira vez no seu território.

Esta quarta-feira, e desde o início da epidemia, a Ásia adicionou 90.535 infecções (3.236 mortes), a Europa 22.307 (930), o Oriente Médio 9.876 (364), Estados Unidos e Canadá 989 (29), a América Latina e Caribe 148 (2), Oceania 129 (3) e a África 117 (2).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença COVID-19 como pandemia. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira. No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.