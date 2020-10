Portugal contabilizou até esta segunda-feira 2.343 mortes associadas à COVID-19 e 121.133 casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado.

Em relação a ontem, registaram-se mais 27 óbitos, 2.447 infetados e 1.079 recuperados. Ao todo há 69.956 casos de recuperação assinalados em território nacional.

Segundo o documento da DGS, mais de metade dos novos casos (66,7%) foram detetados na região Norte de Portugal.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 1.030 óbitos (+8 do que ontem), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (940 +13), Centro (296 +5) e Alentejo (37 +1). Pelo menos 25 (=) mortes foram registadas no Algarve. Há 15 (=) mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira não há registo de óbitos associados à doença.

Em todo o território nacional, há 1.672 doentes internados, mais 98 que ontem, e 240 em unidades de cuidados intensivos, mais 10 do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 48.834 casos ativos da infeção em Portugal – mais 1.341 que ontem - e 59.631 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 882.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a área do país que regista o maior número de infeções acumuladas, com 53.412 (+580), seguida da região Norte (51.932 +1.633), da região Centro (10.118 +167), do Algarve (2.496 +27) e do Alentejo (2.436 +24). Nos Açores, existem 345 casos confirmados (+5) e na Madeira 394 (+11).

Relativamente aos concelhos, Lisboa continua assim a registar o maior número acumulado de infeções pelo coronavírus, com 9.202 casos, seguido de Sintra (7.454), Loures (4.164), Amadora (3.722), Porto (3.508), Vila Nova de Gaia (3.246), Cascais (3.054), Odivelas (2.888), Matosinhos (2.426), Oeiras (2.334), Vila Franca de Xira (2.185), Guimarães (2.168), Braga (2.049), Almada (1.928), Paços de Ferreira (1.845), Seixal (1.782), Gondomar (1.740), Maia (1.648), Valongo (1.352), Vila do Conde (1.190), Vila Nova de Famalicão (1.195), Lousada (1.253), Santa Maria da Feira (1.063), Paredes (1.032), Coimbra (981), Felgueiras (9.78), Mafra (896) e Ovar (846).

Faixas etárias mais atingidas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 1.571 (+15) mortes registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (460 +9), entre 60 e 69 anos (207 +2), entre 50 e 59 anos (71 +1) e 40 e 49 anos (25 =).

Os dados indicam ainda que, do total das vítimas mortais, 1.197 (+16) são do sexo masculino e 1.146 (+10) do feminino.

A faixa etária entre os 20 e os 29 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 20.459 (+416), seguida da faixa etária entre os 40 e os 49 anos, com 19.993 (+430) e da faixa etária dos 30 e os 39 anos, com 19.578 (+408).

Os dados indicam ainda que, desde o início da pandemia, houve 55.181 (+1.127) homens infetados e 65.952 (+1.320) mulheres, sendo que se desconhece o sexo de 187 casos.

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Último balanço mundial

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 1.155.301 mortos em todo o mundo desde que a doença foi conhecida em dezembro na China e até às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), indica um balanço da AFP.

Mais de 43.080.500 casos de infeção foram registados desde o início da pandemia e pelo menos 29.194.100 pessoas foram consideradas curadas, adianta um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP.

O número de casos diagnosticados apenas reflete uma fração do número real de contaminações já que diversos países apenas testam os casos mais graves, outros privilegiam os testes para rastreio e numerosos países pobres apenas dispõem de capacidades limitadas de despistagem.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 4.313 novas mortes e mais 408.969 infetados em todo o mundo, sendo que os países que registaram mais mortes no último dia foram a Índia (480), os Estados Unidos (461) e o Irão (337).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 225.239 mortos entre 8.636.995 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins. Pelo menos 3.422.878 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 157.134 mortos em 5.394.128 casos, a Índia com 119.014 mortos (7.909.959 casos), o México com 88.924 mortes (891.160 infetados) e o Reino Unido com 44.896 mortes (873.800 casos).

Entre os países mais afetados, o Peru é o que conta com mais mortos em relação à sua população, 104 por cada 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (93), da Espanha (74) e da Bolívia (74).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) declarou um total de 85.810 casos (20 nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortos (0 no último dia), e 80.911 curas.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam, hoje às 11:00 TMG, 391.941 mortos em 10.943.182 casos, a Europa 262.837 mortes (8.876.668 infetados), os Estados Unidos e o Canadá 235.185 mortos (8.853.039 casos), a Ásia 166.317 mortos (10.212.958 infetados), o Médio Oriente 56.752 mortes (2.441.985 casos), África 41.257 mortos (1.718.636 casos) e a Oceânia 1.012 mortos (34.038 infetados).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.

