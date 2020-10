Um estudo do King's College London, no Reino Unido, estima que uma em cada 20 pessoas desenvolva COVID-19 persistente, ou seja, 5% dos infetados com o novo coronavírus fica doente durante pelo menos oito semanas. A investigação mostra que o sexo feminino, ter excesso de peso e asma estão entre os fatores de risco.

EPA/Marcial Guillén