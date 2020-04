Ter consciência do risco - As pessoas com diabetes e obesidade não têm maior probabilidade de contrair COVID-19 do que a população em geral. No entanto, a COVID-19 pode causar sintomas mais graves e complicações nas pessoas que vivem com obesidade e outras doenças associadas. As pessoas idosas e as pessoas com doenças crónicas, incluindo diabetes, doença cardiovascular e distúrbios pulmonares – doenças comumente associadas à obesidade - apresentam maior risco de sofrer complicações graves. Adicionalmente, a evidência científica sugere que numa gripe sazonal, pessoas com IMC ≥ 40 Kg/m2 têm um risco aumentado de complicações e o mesmo acontece com a COVID-19.