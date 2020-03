Relato idêntico foi feito à Lusa por Jorge Ribeiro, de 41 anos, falando em “dezenas de turistas portugueses” que estão “sem previsão de regresso a Portugal”.

“Só aqui neste hotel estamos mais de 40 pessoas. E não há mensagem de esperança, estão a descartar as pessoas”, acusou.

De férias no Sal com a esposa desde 13 de março, devia deixar a ilha e regressar a Portugal na sexta-feira.

“Foram efetuadas diligências com os operadores turísticos, agência de viagens, embaixada portuguesa, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contudo não informam oficialmente como irá ser o repatriamento, alegando que nada sabem, acrescentando que tão pouco têm responsabilidade no repatriamento, empurrando a responsabilidade para as agências de viagens e respetivos seguros”, queixou-se.

Jorge Ribeiro fala mesmo em situações “de pânico e stresse” entre os portugueses retidos na ilha, face à falta de soluções para o repatriamento.

Também Diogo Costeira, de férias no Sal com a namorada e o irmão, foi apanhado pelo fecho de Cabo Verde às ligações com o exterior e ao relatar “aviões vazios” de outros países a chegar à ilha, para repatriamento de outros estrangeiros, não esconde a indignação: “Porque é que o Estado português não mantém os voos de regresso dos seus cidadãos?”.

“Quem irá assumir a responsabilidade, os custos de estadia e até quando iremos estar nesta situação precária?”, insistiu.

