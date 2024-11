Mia Rose está a passar umas férias memoráveis em Cabo Verde, mais precisamente na Ilha do Sal, na companhia do marido e do filho.

Este domingo, 17 de novembro, voltou a partilhar alguns dos melhores momentos da viagem.

"Mais do Sal", escreveu na legenda de uma publicação com várias fotografias e vídeos onde se vê a família na praia e em alguns passeios pela ilha.

Recorde-se que Mia Rose foi casada com Miguel Cristovinho, entre 2017 e 2020, e têm um filho em comum, Mateus. A 25 de maio deste ano, a cantora casou com António Morais, de quem está grávida.

Carregue na galeria para ver as fotografias partilhadas pela cantora.

