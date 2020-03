A Alemanha superou esta quinta-feira 10.000 casos de coronavírus, segundo o Instituto Robert Koch, responsável pela vigilância da epidemia no país, que confirmou um total de 10.999 contágios e 20 mortes.

Nas últimas 24 horas o país registrou 2.801 novos casos. A região de Renania do Norte-Westfalia (oeste) é a mais afetada, com 3.033 casos.

A chanceler Angela Merkel afirmou na quarta-feira à noite, numa mensagem à nação, que a pandemia representa para o país "o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial". Merkel ressaltou a importância de manter uma distância de segurança entre os cidadãos, embora o confinamento não tenha sido decretado até ao momento na Alemanha.

O discurso soou como uma última advertência antes de se recorrer a uma quarentena obrigatória, como já acontece em França, Itália e Espanha.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou ontem o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois. Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até hoje, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais cinco do que na terça-feira.

A Assembleia da República aprovou ontem o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.