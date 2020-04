"Depois de ter começado nas unidades de saúde de Ovar e Aveiro, a realização de testes foi alargada a mais dois centros de saúde da região do Baixo Vouga, o que demonstra o esforço que tem sido desenvolvido no sentido de cobrir a população dos concelhos com maior número de casos confirmados", refere uma nota do ACeS do Baixo Vouga.

De acordo com a mesma nota, os testes serão realizados a pessoas que apresentem sintomatologia suspeita de infeção pelo novo coronavírus, prevendo-se a abertura de novos pontos de colheita em mais unidades de saúde do ACeS do Baixo Vouga.

Os concelhos de Ílhavo e Albergaria-a-Velha estão entre os municípios da região do Baixo Vouga que têm mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

De acordo com dados do ACeS do Baixo Vouga, Ílhavo está na terceira posição com 95 casos de covid-19 (10,1%).

No topo da lista aparece Ovar com 429 infetados (45,8%), seguido de Aveiro com 202 infetados (21,6%).