Durante os dois dias do festival, há uma programação diversificada com visitas guiadas aos moinhos da região, caminhadas sensoriais pelos trilhos históricos, recriações teatrais, workshops dedicados ao ofício dos moleiros, degustações gastronómicas e apresentações interativas. Tudo em torno do património molinológico do concelho de Albergaria-a-Velha.

“Esta é uma terra de tradições profundas, onde a água, o pão e os moinhos são testemunhos vivos da sua história. Este evento é uma forma de unir o passado e o futuro, garantindo que os nossos moinhos, tanto na sua vertente material como imaterial, continuem a fazer parte da nossa memória coletiva e da nossa história”, destaca António Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

Dinamizado no âmbito do projeto "Rota dos Moinhos de Portugal - Portuguese Mills", e com o apoio do Turismo de Portugal, esta iniciativa reúne cinco municípios - Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Águeda, Nelas e Vagos.