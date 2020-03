Hoje, a porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, transmitiu aos jornalistas no final da reunião que “foram canceladas as deslocações ao estrangeiro quer de funcionários, quer dos senhores deputados”.

No entanto, mais tarde, fonte do gabinete de Ferro Rodrigues disse à Lusa que não houve ainda a decisão de cancelar qualquer viagem, mas apenas de “avaliar o cancelamento das deslocações de deputados e funcionários ao estrangeiro".

Na conferência de líderes foi também decidido que a Assembleia da República irá “avaliar” a realização das visitas externas em função da sua proveniência no território nacional.

Questionada porque não foi decidido o encerramento de todos as visitas externas (de estudo, guiadas ou às galerias), a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, respondeu que, dada a visibilidade do parlamento, tal poderia “criar uma situação de alarme que a DGS não recomenda”.

“O encerramento dos trabalhos da Assembleia da República neste momento não está em cima da mesa”, assegurou também.

Instada a detalhar como será feita essa avaliação sobre as visitas, a deputada do PS explicou que, em relação às já agendadas (algumas estão a ser canceladas a pedido dos próprios visitantes), será tomado em conta a “origem no território”.

“Por exemplo, uma escola de Felgueiras, Lousada, Amadora ou Portimão diria que não”, explicou.

O deputado do PSD Duarte Pacheco acrescentou que o plano de contingência da Assembleia da República aprovado na semana passada poderá ser revisto a qualquer momento, caso a DGS o entenda.