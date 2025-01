Miguel Arruda, deputado não inscrito (até então do Chega), está a ser acusado de furtar malas de viagem dos aeroportos de Lisboa. O caso foi conhecido na terça-feira, 21 de janeiro, e a equipa do programa 'As Três da Manhã' decidiu criar uma paródia musical juntamente com Rosinha.

'Gamou-me a mala no aeroporto' é o título da música e trata-se de uma adaptação do tema 'Deixou-me a Mala no Comboio', de Bárbara Tinoco e Rosinha.

Poderá ver o vídeo de seguida, no qual surge Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão, Joana Marques e Rosinha, juntamente com vários frames de malas de viagem e de pessoas em aeroportos.

Miguel Arruda é suspeito de retirar as malas do tapete do aeroporto nas chegadas a Lisboa e a Ponta Delgada. O deputado já foi constituído arguido e aguarda o levantamento da imunidade parlamentar para poder ser ouvido pelas autoridades.

