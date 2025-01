Eduardo Madeira não resistiu em fazer uma brincadeira com a polémica em que Miguel Arruda está envolvido. O deputado do Chega, recorde-se, foi associado ao alegado furto de malas em dois aeroportos (em Lisboa e Ponta Delgada), que terá levado as autoridades a fazer buscas e a constituí-lo como arguido.

Na sua página de Instagram, o comediante destacou uma cena do filme 'Vive e Deixa Andar', do qual fez parte, nomeadamente quando uma das personagens entra cheia de malas em casa.

"Miguel Arruda a entrar em casa", escreveu na legenda da partilha.

Ora veja:

