O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) começa hoje a realizar testes a doentes e profissionais, que permitem aferir o grau de exposição ao novo coronavírus, anunciou a instituição.

Em pouco mais de um mês, entre 10 de março e 19 de abril, o centro hospitalar realizou 8.000 testes de diagnóstico à covid-19, sendo a percentagem média de casos positivos de 7%, somando utente e profissionais, adianta em comunicado o CHULN, que engloba os hospitais Santa Maria e Pulido Valente.

Até ao último fim de semana foram feitos 1.160 testes a profissionais do centro hospitalar, adianta.

Ainda neste período, foram efetuados 1.200 testes a utentes de outros hospitais e lares.

Na última semana, o Serviço de Patologia Clínica realizou, em média, mais de 300 testes diários, tendo atingido um máximo de 461 rastreios num único dia, refere o centro hospitalar.

“Além do reforço de atividade nesta área, onde garante também rastreio a utentes de lares e de outros hospitais da região Sul, o Serviço de Patologia Clínica do CHULN começa hoje a efetuar testes serológicos quantitativos (IgM e IgG) a doentes e profissionais do centro hospitalar, que permitem aferir o grau de exposição ao novo coronavírus”, salienta no comunicado.