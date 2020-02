As autoridades de Macau tomaram medidas excecionais para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus, que já causou 563 mortos e infetou mais de 28 mil pessoas na China, onde começou o surto, numa cidade do centro do país, Wuhan, capital da província de Hubei.

Macau, onde foram identificadas dez pessoas infetadas com o novo coronavírus, fechou os casinos e anunciou o encerramento de espaços culturais e desportivos, bem como todo o tipo de negócios, o que praticamente está a paralisar a economia, já em recessão.

Na quarta-feira, o economista Albano Martins disse à Lusa que Macau pode perder 15 mil milhões de patacas (1,7 mil milhões de euros) do Produto Interno Bruto (PIB) em apenas 15 dias de paralisação económica. E que o Governo de Macau pode deixar de arrecadar receita no valor de 4,7 mil milhões de patacas (530 milhões de euros).

“Isto é uma projeção para apenas 15 dias. Se a situação se arrastar, e eu acredito que sim, então o impacto vai ser dramático, para a economia em geral, para as operadoras de jogo em particular, e para as pessoas”, sublinhou.

As receitas dos casinos em Macau já tinham descido 11,3% em janeiro, em relação a igual período de 2019, um resultado explicado pelas autoridades pelo surto do novo coronavírus, que reduziu o fluxo de jogadores na capital mundial do jogo.

Para ilustrar a dimensão da perda turística, o número de visitantes a Macau durante a chamada "semana dourada" do Ano Novo Lunar, de 24 a 31 de janeiro, desceu quase 80%, em relação a igual período de 2019.

No final de janeiro, a agência de notação financeira Fitch Ratings avisara que, caso o surto do coronavírus continuasse a alastrar, o impacto seria significativo, ainda que temporário, no fluxo de caixa dos casinos de Macau.

O Consulado-geral de Portugal estima que existem 170 mil portadores de passaporte português entre os residentes em Macau e em Hong Kong. Destes, apenas cerca de seis ou sete mil serão expatriados.