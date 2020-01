Todos esses pacientes tiveram pneumonia, quase todos tiveram febre, três quartos tosse, mais da metade dificuldade em respirar.

Mas "existem diferenças importantes com a SARS, como a ausência de sintomas que afetam as vias aéreas superiores (coriza, garganta inflamada, espirros)", analisa o principal autor dessas observações, o professor Bin Cao.

A idade média dos 41 pacientes é de 49 anos, 30 são homens e 27 foram ao mercado de Wuhan, onde a epidemia começou. Finalmente, quase um terço desenvolveu desconforto respiratório agudo e seis morreram.

Embora não haja uma conclusão geral a ser tirada, dado o pequeno número de pacientes considerados, essas observações fornecem um quadro clínico inicial da doença.

Essas indicações são ainda mais preciosas, uma vez que o diagnóstico é dificultado pela epidemia de gripe que está a ocorrer atualmente, com sintomas semelhantes.

Qual a taxa de transmissão entre humanos?

Esta é uma questão central. Se o risco de transmissão de humano para humano primeiro foi considerado "baixo", não há mais dúvidas. Resta saber a sua intensidade.

"O problema é que ainda não temos dados suficientes para determinar com precisão a taxa básica de reprodução desta doença", ressalta o professor William Keevil (Universidade de Southampton, Inglaterra).

Utilizada em epidemiologia, esta unidade designa o número médio de casos causados por um único paciente com uma doença transmissível.

"Se essa taxa for alta e o vírus sofrer uma mutação no futuro para uma forma mais perigosa, isso tornaria-se preocupante", segundo o professor Keevil.

O período de incubação (entre a infecção e o início dos sintomas) é estimado em duas semanas no máximo.

Qual a origem?

Os investigadores estimam que este novo vírus provavelmente provém de morcegos, como o da SARS, com o qual compartilha 80% de semelhança genética.

Mas ainda não sabemos que animal o transmitiu aos seres humanos. Na quarta-feira, uma equipa chinesa especulou que poderia ser a cobra, mas isso foi imediatamente contestado por outros especialistas, que tendem a favorecer um mamífero.

A identificação deste animal é importante, pois pode ajudar a conter a epidemia.

No caso da SARS, o animal em questão era o civet, um mamífero cuja carne é apreciada na China.

"Foi-se proibindo o consumo de civet e fechando-se as fazendas de criação que conseguimos impedir qualquer reintrodução" do vírus, lembra o professor Arnaud Fontanet, do Instituto Pasteur, em Paris.

Por outro lado, uma das razões pelas quais a epidemia de MERS continua ativa é o fato de o reservatório do vírus ser o dromedário, um animal doméstico.

Como se pode proteger?

As autoridades científicas e de saúde destacam a importância de "medidas de barreira" eficazes para outras doenças virais, como a gripe: lavar as mãos com frequência, tossir ou espirrar na dobra do cotovelo ou para um lenço, evitar tocar no rosto (nariz, mãos, boca)...

Além disso, se um caso for encontrado, o paciente deve ser isolado para evitar contágio.

"Como um grande número de pacientes com SARS e MERS foram infectados em centros médicos, é preciso tomar cuidado para evitar que o vírus se espalhe nos estabelecimentos de saúde", escrevem cientistas internacionais num comentário publicado pela The Lancet.