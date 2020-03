A crise económica global de 2008 causou uma queda da poluição por NO2 em vários países, mas de forma muito mais gradual, acrescentou.

Em meados de fevereiro, um estudo do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (Crea) com sede na Finlândia indicou que, no período de 3 a 16 de fevereiro, as emissões de CO2 tinham diminuído quase 25% em comparação com no mesmo período do ano anterior, representando uma redução de 6% nas emissões globais no mesmo período.

A nova epidemia de coronavírus ultrapassou nesta segunda-feira o balanço de 3.000 mortos em todo o mundo. Na China, onde o vírus apareceu no final de 2019, as autoridades anunciaram 42 novas mortes, o que eleva o saldo da doença no país para 2.912 vítimas fatais.