A linha SNS 24 "vai funcionar para uma grande triagem" e terá o "primeiro crivo dos casos suspeitos", disse a responsável da DGS. Graça Freitas pede tranquilidade e reforça que os portugueses devem confiar nas autoridades de saúde.

As autoridades estão ainda analisar os possíveis casos de contacto com o escritor Luís Sepúlveda, que está infetado com o novo coronavírus e que esteve na Póvoa de Varzim, no evento Correntes d'Escritas. A organização do festival recomenda que "todos os funcionários/colaboradores que contactaram diretamente, num espaço de um a dois metros, com o autor, devem ficar em casa, evitar contactos sociais e seguir os procedimentos da Direção-Geral de Saúde".

"Todos os restantes funcionários/colaboradores afetos ao evento, mas que não tiveram um contacto mais direto, um a dois metros, com o autor, devem seguir uma auto-vigilância do seu estado de saúde", esclarece.

A DGS pede ainda aos possíveis afetados - nomeadamente pessoas que tenham entrado em contacto com o escritor - para entrarem em contacto a linha SNS24 (808 24 24 25).

A DGS dispõe de um microsite sobre o COVID-19, onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal.

Atualmente existem 2.000 quartos de isolamento nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde de todo o país, incluindo Açores e Madeira. Existem ainda 300 quartos de pressão negativa para dar resposta ao tratamento da doença.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.