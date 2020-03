“Os líderes do país têm que estar agora mais pró-ativos, divulgando campanha informativas claras e ajudando a informar as populações que estão com receio”, disse á Lusa, Rajesh Pandav.

“Lavar bem as mãos continua a ser a melhor medida preventiva. Máscaras devem ser usadas apenas por quem estiver doente e por funcionários do setor de saúde”, reiterou.

Pandav disse que as autoridades timorenses em colaboração com a OMS, com a embaixada da Austrália e outras entidades têm estado a acelerar os preparativos e as medidas preventivas, incluindo os locais que vão ser usados para isolamento e quarentena.

Depois de atrasos na definição de locais para acolher eventuais casos confirmados, as autoridades confirmaram agora que a Clínica Vera Cruz, em Díli, será usada para isolamento de pessoas que tenham testado positivo para o vírus.

Pessoas que tenham estado em contacto com doentes e não tenham sintomas ficarão instalados no quartel das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) em Metinaro, a leste de Díli.

Equipas da OMS e do Ministério da Saúde vão hoje inspecionar as condições dos dois locais para ver o que é necessário fazer, estando há a ser previsto um processo de mudança dos doentes na clínica.