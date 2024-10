Daniel Oliveira divulgou através da sua conta oficial de Instagram uma novidade surpreendente. O apresentador entrevistou Xanana Gusmão no âmbito do programa 'Alta Definição', da SIC.

"Quando passam 25 anos sobre o referendo que levou à independência de Timor-Leste, a extraordinária história de vida de Xanana Gusmão, o guerrilheiro que passou 18 anos a resistir no mato e chegou a presidente e primeiro-ministro do país", enalteceu, mostrando uma fotografia ao lado do atual primeiro-ministro de Timor-Leste.

"Um testemunho único e impressionante. Brevemente no 'Alta Definição'", prometeu, não divulgando ainda qual a data em que o formato irá para o ar.

Leia Também: "O único momento em que me lembro de estar com o meu pai foi na prisão"